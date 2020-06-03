Общее число умерших в регионе - 27

3 июня во Владимирской области было зафиксировано ещё три смерти от коронавируса. Всего в регионе уже 27 летальных случаев, сообщает пресс-служба Белого дома.Также 941 жителю Владимирской области удалось выздороветь от коронавируса. За 2 июня от болезни оправились 102 человека, что почти в два раза больше, чем количество новых заболевших.В регионе проведено уже 71635 исследований на коронавирус, 2853 из которых дали положительный результат. Напомним, больше всего заражённых остаётся в городе Владимире.