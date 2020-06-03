В Мурманскую область перебросят силы Минобороны для восстановления железнодорожного сообщения между Колой и поселком Молочный. В ведомстве уточнили, что более 40 единиц техники и сто военнослужащих из Брянской области выдвинулись на помощь.

В Мурманскую область перебросят силы Минобороны для восстановления железнодорожного сообщения между Колой и поселком Молочный. В ведомстве уточнили, что более 40 единиц техники и сто военнослужащих из Брянской области выдвинулись на помощь.Военные специалисты ЗВО займутся подготовкой карьера в горной породе. Затем, передает ГТРК "Мурман", возможно проложить железнодорожные пути. Длина ветки на этом участке будет 6 километров.На место аварии едет и глава РЖД Олег Белозеров. Он ознакомится с положением дел и обсудит восстановление магистрали вместе с губернатором и представителями Минтранса.Накануне сообщалось, что Мурманскому торговому порту следом за образовавшимся сейчас коллапсом может грозить вынужденный простой. После обрушения железнодорожного моста на ветке, по которой был организован основной поток грузов, на восстановление сообщения может потребоваться почти месяц.Напомним, рухнувший железнодорожный мост между поселком Молочный и Колой был построен еще в 30-х годах прошлого века, два раза его капитально ремонтировали. 30 мая паводком подмыло одну из опор моста, движение поездов было остановлено. 1 июня обвалились два пролета. В результате аварии никто не пострадал, но было остановлено движение 46 поездов. На месте ЧП уже начались восстановительные работы.