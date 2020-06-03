Имиджевая модель Volkswagen Arteon в кузове лифтбек до сих пор не добралась до России, хотя немцы уже готовят для нее плановый рестайлинг. Но самое интересное, что вместе с лифтбеком состоится премьера Arteon в новом для модели кузове универсал.

Имиджевая модель Volkswagen Arteon в кузове лифтбек до сих пор не добралась до России, хотя немцы уже готовят для нее плановый рестайлинг. Но самое интересное, что вместе с лифтбеком состоится премьера Arteon в новом для модели кузове универсал.Обе новинки, и обновленный Arteon, и новый универсал , фигурируют на официальном эскизе, опубликованном маркой Volkswagen.Причем, это будет не простой универсал для перевозки рассады на дачу - для этого у "Фольксвагена" уже есть Passat Variant. Компания готовит Volkswagen Arteon в стильном кузове shooting brake, главное в котором - не грузопассажирские возможности, а стильный дизайн.На официальном изображении хорошо заметны изменения, которые претерпит Arteon с рестайлингом. Появится новый дизайн передней части - с длиной LED-полосой, которая объединит головную оптику, более массивной решеткой и бамперами сложной формы. Как и сейчас, Arteon будет представлен в двух линиях оформления - стандартной и R-Line.Компания из Вольфсбурга также обещает оснастить оба "Артеона" продвинутым полуавтономным ассистентом вождения Travel Assist, способным контролировать положение в пределах полосы, ускоряться и тормозить самостоятельно на скоростях до 210 км/ч. Вдобавок Arteon получит более продвинутую мультимедийную систему MIB3.Официальная премьера Arteon и Arteon Shooting Brake 2021 модельного года состоится уже 24 июня.