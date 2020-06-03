Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что они приняли почти тридцать законов, направленных на противодействие коронавирусу. По его словам, меры, озвученные президентом Владимиром Путиным, требовали оперативных решений на законодательном уровне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что они приняли почти тридцать законов, направленных на противодействие коронавирусу. По его словам, меры, озвученные президентом Владимиром Путиным, требовали оперативных решений на законодательном уровне.Вячеслав Володин рассказал, что Госдума постаралась сделать все возможное для того, чтобы меры поддержки рассматривались в моментальном режиме. Государственный деятель обратил внимание на то, что за время борьбы с коронавирусом принято 29 законов. Володин подчеркнул, что это большая работа, выполняемая с определенными рисками, поскольку в парламенте присутствовали более трехсот человек, а принятые меры предосторожности не исключают возможность их заражения COVID-19.Спикер Госдумы сообщил, что озвученные президентом решения были закреплены законодательно и оказали помощь как гражданам, так и отрасли экономики. По словам Володина, планируется провести анализ правоприменения принятых законов, поскольку они будут действовать в течение года и требуют постоянного контроля за их реализацией, чтобы быть более эффективными.