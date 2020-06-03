При выезде за рубеж необходимо прежде всего думать о здоровье граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу Россия-24.

При выезде за рубеж необходимо прежде всего думать о здоровье граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".Председатель нижней палаты призвал развивать внутренний туризм и создавать условия для отдыха в России Качество должно быть высоким, а цены – доступными, подчеркнул спикер.Решение о выезде за рубеж должно приниматься прежде всего исходя из заботы о здоровье граждан, отметил председатель нижней палаты. Сейчас российских туристов приглашают многие страны, но эпидемиологическая обстановка остается сложной, указал Володин."Решение надо принимать исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в той стране, куда собираются поехать отдыхающие", – сказал спикер.Он напомнил, что многие россияне ранее решали ехать за границу, когда эпидемия уже затронула весь мир. Затем их пришлось возвращать на родину, добавил Володин.Что касается отечественной системы здравоохранения, то она не идеальна, но показала эффективность в борьбе с коронавирусом, отметил спикер. Ее нужно совершенствовать, но при этом она более устойчива к подобным вызовам, чем в других странах, уверен Володин.Сравнивая ситуацию с коронавирусом в России и США, спикер отметил, что права на оказание медицинских услуг у нас выше. При этом он напомнил, что одна из поправок к Конституции закрепляет право на доступные и качественные медицинские услуги.