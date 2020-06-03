Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал для жителей региона видеообращение, в котором призвал граждан быть особенно осторожными из-за объявленного синоптиками штормового ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал для жителей региона видеообращение, в котором призвал граждан быть особенно осторожными из-за объявленного синоптиками штормового предупреждения. Метеорологи предупреждают, что в среду Подмосковье может выпасть месячная норма осадков.По словам Воробьева, ряд городов находится под угрозой паводков. Среди них – Дмитров, Дубна, Истра, Красногорск, Сергиев Посад и Подольск. Глава региона отметил, что при необходимости местные силы МЧС переведут в режим повышенной готовности.