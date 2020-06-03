Сегодня в Подмосковье возобновили свою работу салоны красоты, массажные кабинеты, солярии, сауны и бани. С 1 июня открылись для посещения прихожанами храмы. С чем связаны послабления, и каковы дальнейшие планы — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Сегодня в Подмосковье возобновили свою работу салоны красоты, массажные кабинеты, солярии, сауны и бани. С 1 июня открылись для посещения прихожанами храмы. С чем связаны послабления, и каковы дальнейшие планы — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.- Андрей Юрьевич, во время интервью вы будете в маске?- Для интервью, конечно, сниму маску, ребята на дистанции, все нормально!- Но обычно вы в ней ходите?- Да, и обязательно соблюдаем все требования, это очень важно. У нас в Доме правительства работает большое количество сотрудников, и, к сожалению, как и в любом другом учреждении, в любой другой отрасли тоже есть те, кто переболел COVID.- Что касается темы нашей беседы: сегодня в Подмосковье был отменен ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В том числе начали работу многие объекты сферы услуг, где есть относительно плотный контакт граждан – это салоны красоты, массаж, сауна и так далее. Скажите, почему было принято такое решение? И нет ли тут дополнительного риска новой вспышки заболеваемости?- Риск есть. Плотный контакт везде происходит – и в автобусе, и в метро, и в поездах. И даже проходя по мосту пешеходному у нас здесь, в Красногорске, порядка 10 тысяч человек проходит – там тоже плотный контакт. Весь вопрос, насколько ты готов работать в новых стандартах, то, о чем говорит главный санитарный врач. Ведь все, что мы открыли, мы открыли, к сожалению, с условием сберечь здоровье людей, и ни в коем случае не сделать так, чтобы наши койки были заняты. Поэтому и парикмахерских, и в салонах красоты, и на промышленных предприятиях, и в магазинах, и в автобусе и просто находясь в оживленных местах – нужно быть в маске! Нужно понимать, что сегодня – это прямая необходимость.- Давайте напомним еще раз, какие меры безопасности нужно соблюдать как в целом, так и при посещении организаций, которые работают в сфере услуг. И как долго продлится масочно-перчаточный режим.- У нас ситуация стабилизировалась, об этом все сейчас говорят. Но эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения на сегодня балансирует от 0,85 – 0,92, а хотелось бы меньше. Для того, чтобы это произошло, нужно дальше соблюдать меры изоляции, социальной дистанции и всех тер мер предосторожности, которые предполагаются. Если это парикмахерская – это защитное стекло и респиратор, если это клиент или пациент, то он обязательно должен находиться в маске. Даже в той же "чистой" поликлинике. Ведь мы сегодня открываем работу медучреждений, а это огромный запрос наших жителей, для того, чтобы поликлиники и стационары работали уже в "чистом" режиме. И для того, чтобы это происходило, мы должны знать, что все это возможно только при новых стандартах и новых условиях. Но, к сожалению, и вы, и каждый из нас замечает, что некоторые просто игнорируют это. Это люди, которые думают, что они никогда не столкнутся ни с ИВЛ, ни с врачом-реаниматологом или инфекционистом. Наша главная задача – просить, убеждать. И, конечно, должно быть неприятие самих людей в тех местах, где много людей – автобусы или вагон поезда.У нас сейчас хорошая динамика: в последние три-четыре дня идет устойчивый минус по койкам. Но хотелось бы, чтобы это продлилось вечно, потому что уже сейчас каждый житель задает вопрос: "Когда откроются детские сады? Что со школами? Когда будут открыты торговые центры? Когда можно будет пойти в кино или заняться спортом?" Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии – другого рецепта нет. Нет, рецепт есть, конечно, — это вакцина и лекарства. Сейчас мы слышим, в том числе, благодаря вашему каналу, что идут активные разработки, уже идут лабораторные исследования. Но все это займет месяцы.- Если все-таки ситуация будет налаживаться, каким может быть в Подмосковье следующий этап снятия ограничений?- Как только появляется первая возможность, мы добавляем вот эту "дозу" свободы и "дозу" комфортной жизни. Например, у нас две недели назад работало 1300 дежурных групп в детских садах, а с этой недели – уже 2500. На следующей неделе еще тысячу открываем. Почему? Потому что родители ходят на работу, и порой им не с кем оставить ребенка. Мы понимаем все эти переживания и неудобства, и очень внимательно с Роспотребнадзором, с главным санитарным врачом, буквально следим за всеми показателями.Следующий вопрос сейчас – обычная работа стоматологов и поликлиник, стационаров и кинотеатров, когда можно будет собраться командой и поиграть в футбол или волейбол, или в баскетбол. Нас это тоже волнует, потому что мы хотим, чтобы жизнь вошла в нормальное русло. Но для того чтобы достичь успеха, как известно, в этой жизни нужно поработать, быть очень бдительными и внимательными.- По вашим оценкам, какие категории бизнеса откроются в самую последнюю очередь? Что остается "последним рубежом"?- Я думаю, рестораны, торговые центры. Для нас это очень важно. В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговля, торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. Вы можете себе представить, что за 5 прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году. То есть вся эта борьба, если оценивать ее в деньгах, пока еще рано говорить, но обошлась нам уже порядка 40 миллиардов рублей.Поэтому то, о чем говорил президент, каждое открытие должно быть тщательно взвешено для того, чтобы и рабочие места не потерять, чтобы люди начали ходить на работу, зарабатывать, а экономика – давать свои результаты. А, с другой стороны, ни в коем случае не допускать заболевания коронавирусом. Это всегда очень сложные моменты, они всегда очень чувствительные. И я здесь прошу понять нас. Те, кто внимательно следит, в том числе, и критикует наши действия, должен понимать, что мы руководствуемся только тем, чтобы в семье не было больных, чтобы в семье была работа, чтобы каждый человек, кому нужна плановая операция, мог смело пойти и поправить свое здоровье. Все это очень чувствительно! И мы прекрасно понимаем, что на нас лежит огромная ответственность, мы к этому относимся предельно взвешенно. Каждый шаг мы взвешиваем, мы советуемся – это коллегиальные решения. Это не с бухты-барахты принимается. Торговые центры – вот что хотелось бы открыть в следующую очередь.- Вот вы упомянули плановую медицинскую помощь. Скажите, когда в полном объёме её планируется восстановить, и как вы сейчас оцениваете загруженность медицинских учреждений?- Ну, вот так мы плановую помощь не откроем, потому что нам нужно подготовить стационары и поликлиники. Есть определённая процедура, она занимает порядка, наверно, недели. Во-первых, пациенты должны все уйти из "грязных" клиник. Потом идёт подготовка госпиталя, затем проверяется весь персонал – он должен быть чистый, говоря сегодняшним языком, и только потом начинает работать поликлиника и стационар. С 8 числа первый этап, с 15 — ещё большее количество коек мы открываем. Сегодняшняя ситуация говорит нам о том, что мы можем закрывать те койки, которые были созданы в экстренном порядке. Вы можете себе представить, что в Московской области во все времена больше 2000 инфекционных коек никогда не было? Причём с ИВЛ, ну, наверно максимум было 10%. А на 1 мая мы создали порядка 15 тысяч коек инфекционных. ИВЛ, кислород, лекарства, СИЗы – всё необходимое. Это потребует ещё ресурсов и это потребует времени. Здесь лучше всё тщательно подготовить, чем допустить какую-либо нелепую ошибку. Мы должны её избежать.- Андрей Юрьевич, ещё один вопрос. Начинают работать религиозные учреждения, открывают свои двери храмы, мечети. Скажите, есть ли какие-то ограничения при их посещении, ну, допустим, по количеству людей одновременно?- Да, конечно.- ... которые находятся в помещении? Или тут всё-таки религиозные организации принимают решения?- Нет, главный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего служба проходит на улице. Сейчас, слава богу, лето, мы очень надеемся, что оно будет всё-таки тёплым, и лето действительно придёт. Всё, что касается таких таинств, как причастие, исповедь, там даже в этом есть очень подробный алгоритм. Как это может ни странно и ни печально, его обязан соблюдать каждый священнослужитель, иначе это тоже риск. Поэтому даже здесь всё нужно делать предельно внимательно и осторожно. Если ты хочешь быть здоров сам и видеть вокруг себя здоровых людей.