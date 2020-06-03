После рекордного увеличения числа заболевших COVID-19 в Воронежской области оперштаб выступил с заявлением. Заболевание выявлено ещё у 127 жителей региона, 68 - выздоровели.

После рекордного увеличения числа заболевших COVID-19 в Воронежской области оперштаб выступил с заявлением. Заболевание выявлено ещё у 127 жителей региона. Это абсолютный максимум с начала пандемии, передает ГТРК "Воронеж".В распространении инфекции часто виноваты сами граждане, которые не пользуются защитными масками и перчатками в общественных местах и на работе, а также не прислушиваются к другим требованиям санитарных врачей. По мнению чиновников, это не позволяет "прервать цепочку заражений".Воронежские власти объяснили прирост заболевших повышением доступности ПЦР-анализов. На сегодняшний день в области проведено около 136 тысяч тестов. К августу число исследований в регионе увеличится до 4,5 тысяч в день.Однако, по мнению представителей оперштаба, нужно учитывать и другие факторы. "Корректным показателем для оценки эпидситуации с COVID-19 является соотношение выписаны и госпитализированных. С начала пандемии в больницы были доставлены 3945 человек, а выписаны 2650 (не у всех при этом была подтверждена коронавирусная инфекция). Таким образом, количество выписанных составляет порядка 67,2 процента от количества госпитализированных. Эпидемиологи оценивают такой показатель как благоприятный", – сообщили в оперштабе.Отметим, что Воронежская область держится в лидерах по числу инфицированных уже несколько дней подряд. Предыдущий рекорд был 1 июня – тогда коронавирус обнаружили у 111 человек. Хотя ранее ожидалось, что регион выйдет на плато к 23 мая.