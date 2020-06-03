Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения."Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19", — отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает "Интерфакс".По его словам, необходимо очень осторожно снимать ограничения и постоянно мониторить ситуацию, ведь на самом деле сейчас "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса нового типа.Вместе с тем, Клюге отметил, что после первой волны стало понятно, какие меры по предотвращению работают, и если возникнет новый всплеск заболевания, люди будут уже лучше подготовлены к этому.