У Марии Шукшиной были очень напряженные отношения с юристом Борисом Вишняковым после расставания. Теперь же она стала отпускать к экс-супругу общих сыновей Фому и Фоку.

У Марии Шукшинойбыли очень напряженные отношения с юристом Борисом Вишняковымпосле расставания. Теперь же она стала отпускать к экс-супругу общих сыновей Фому и Фоку.Об этом рассказала в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Детям-близнецам Марии Шукшиной и ее бывшего мужа по 14 лет.Судя по всему, актриса примирилась с адвокатом ради наследников. "Он общается с ними. Все у них хорошо", – заверила спортсменка.Как отметила Светлана Журова, Борис Вишняков помогал ей несколько лет назад при разводе с мужем теннисистом Артемом Черненко, от которого у нее два сына. Кстати, супруг считал, что у нее и избранника Марии Шукшиной роман.24 Апр 2020 в 10:34 PDTНапомним, в марте Мария артистка эмоционально прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. То, что происходит вокруг, ранит в самое сердце.По ее словам, людей сейчас тестирую на психическую устойчивость и самообладание. С духовной точки зрения, по мнению артистки, это проверка на Веру в Бога.