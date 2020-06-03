Zoom сообщила о росте доходов на 169% по сравнению с предыдущим годом в своем отчете о доходах за первый квартал, а также почти удвоила прогноз по доходам за весь год

Zoom сообщила о росте доходов на 169% по сравнению с предыдущим годом в своем отчете о доходах за первый квартал, а также почти удвоила прогноз по доходам за весь год, поскольку пандемия коронавируса заставила миллионы новых клиентов воспользоваться сервисом видеосвязи.Однако акции компании упали на 4% после закрытия биржи, так как компания понесла более высокие, чем ожидалось, расходы на облачные вычисления, чтобы справиться со всплеском спроса.Основные показатели компании:Скорректированная прибыль: 20 центов на акцию.Выручка: 328,2 млн. долларов.Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что скорректированная прибыль на акцию составит 9 центов, а выручка за квартал, завершившийся 30 апреля, — 202,7 млн. долларов.Компания также значительно улучшила прогноз на финансовый год. Ожидаемая скорректированная прибыль может составить от 1,21 доллара до 1,29 доллара при выручке в диапазоне от 1,78 млрд. долларов до 1,80 млрд. долларов. В марте она прогнозировала от 42 до 45 центов дохода на акцию и выручку от 905 млн. долларов до 915 млн. долларов.Аналитик компании Needham Ричард Валера назвал результаты "невероятными" в выступлении на CNBC. "Никогда не видел ничего подобного за 20 лет освещения технологической отрасли".В соответствии с предыдущей практикой компания не раскрывала число активных пользователей. Однако аналитики Bernstein, советующие покупать акции Zoom, подсчитали, что по состоянию на 27 мая мобильное приложение Zoom насчитывало 173 млн активных пользователей в месяц по сравнению с 14 млн 4 марта. Эксперты ссылаются на данные компании Apptopia, занимающейся аналитикой приложений.Валовая маржа Zoom сократилась до 68,4% по сравнению с 82,7% в предыдущем квартале и 80,2% в предыдущем квартале, так как компания увеличила расходы на вычислительные мощности, в том числе от Amazon Web Services, чтобы справиться с наплывом новых пользователей. Большая зависимость от облачных вычислений сторонних производителей привела к увеличению расходов, но это было крайне важно для компании, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей, сообщил во вторник аналитикам финансовый директор Келли Стеккельберг (Kelly Steckelberg) в ходе разговора с аналитиками."Двигаясь вперед, мы подключаем дополнительные мощности в наших собственных центрах обработки данных и ожидаем получить некоторое повышение эффективности, возвращая валовую маржу в район 70% в ближайшие несколько кварталов", — сказал Стеккельберг, добавив, что компания ожидает увеличения капитальных расходов на оборудование для центров обработки данных.Zoom выплатила сотрудникам единовременную премию в размере двухнедельной заработной платы, чтобы помочь им компенсировать расходы, связанные с любыми перерывами в работе из-за пандемии, сказал Стеккельберг.По мере того, как все больше людей стекалось в Zoom, другие компании обращали на это внимание, и люди сталкивались с проблемами безопасности и конфиденциальности. В начале апреля Zoom заявил, что потратит следующие 90 дней на поиск и устранение проблем. Также в апреле Facebook ввел функцию видеосвязи под названием Messenger Rooms, которая может работать как альтернатива бесплатной версии Zoom. Эта новость негативно повлияла на акции Zoom.Однако Эрик Юань, генеральный директор Zoom, считает, что конкуренция выгодна для потребителей и не переживает по поводу соперников.