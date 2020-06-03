Кинокомпания Warner Bros. заявила о готовности экранизировать роман американского автора Лизы Джейн Смит Запретная игра. Писательница получила мировую известность благодаря серии книг Дневники вампира, по которой уже сняли одноименный сериал с Йеном Сомерхолдером и Полом Уесли в главных ролях.

Кинокомпания Warner Bros. заявила о готовностиэкранизировать роман американского автора Лизы Джейн Смит "Запретнаяигра". Писательница получила мировую известность благодаря серии книг "Дневникивампира", по которой уже сняли одноименный сериал с Йеном Сомерхолдером и ПоломУесли в главных ролях.О сериале, в основу которого ляжет роман "Запретная игра",пока известно крайне мало. Шоураннером ленты выступит Грег Берланти. Онизвестен работами в теленовеллах "Супергерл" и "Флэш".Продюсерами нового проекта выступят Сара Шехтер и Дэвид Мэддена. Поискисценариста пока ведутся.Добавим, что серия "Запретная игра"опубликована в 1994 году и состоит из трех книг: "Охотник","Погоня" и "Убийство". Сюжет романа строится вокруг девушкиДженни. Героиня покупает настольную игру и приносит ее на празднование днярождения друга Тома. Веселье оборачивается для Дженни и ее приятелей кошмаром.Они становятся заложниками Сумеречного мира игры, их жизни угрожает смертельнаяопасность. Происходящим управляет некто по имени Джулиан. Именно в него ипредстоит влюбиться главной героине.23 Окт 2019 в 9:02 PDTКниги Лизы Джейн Смит ужеэкранизировали. С 2009 по 2017 год на экраны выходил сериал ,основой которого стал одноименный роман американской писательницы.Теленовелла была очень популярна у молодой аудитории. Главная рольдевушки по имени Елена досталась артистке Нине Добрев.