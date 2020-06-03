Кинокомпания Warner Bros. заявила о готовности
экранизировать роман американского автора Лизы Джейн Смит Запретная
игра. Писательница получила мировую известность благодаря серии книг Дневники
вампира, по которой уже сняли одноименный сериал с Йеном Сомерхолдером и Полом
Уесли в главных ролях.
Кинокомпания Warner Bros. заявила о готовности
экранизировать роман американского автора Лизы Джейн Смит "Запретная
игра". Писательница получила мировую известность благодаря серии книг "Дневники
вампира", по которой уже сняли одноименный сериал с Йеном Сомерхолдером и Полом
Уесли в главных ролях.
О сериале, в основу которого ляжет роман "Запретная игра",
пока известно крайне мало. Шоураннером ленты выступит Грег Берланти. Он
известен работами в теленовеллах "Супергерл" и "Флэш".
Продюсерами нового проекта выступят Сара Шехтер и Дэвид Мэддена. Поиски
сценариста пока ведутся.
Добавим, что серия "Запретная игра"
опубликована в 1994 году и состоит из трех книг: "Охотник",
"Погоня" и "Убийство". Сюжет романа строится вокруг девушки
Дженни. Героиня покупает настольную игру и приносит ее на празднование дня
рождения друга Тома. Веселье оборачивается для Дженни и ее приятелей кошмаром.
Они становятся заложниками Сумеречного мира игры, их жизни угрожает смертельная
опасность. Происходящим управляет некто по имени Джулиан. Именно в него и
предстоит влюбиться главной героине.
23 Окт 2019 в 9:02 PDT
Книги Лизы Джейн Смит уже
экранизировали. С 2009 по 2017 год на экраны выходил сериал ,
основой которого стал одноименный роман американской писательницы.
Теленовелла была очень популярна у молодой аудитории. Главная роль
девушки по имени Елена досталась артистке Нине Добрев.