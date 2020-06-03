Провинциальная девочка из села Лосево Воронежской области, переехав в Москву, превратилась из Елены Мозговой в богемную красотку Матильду. А приобретя питерский лоск в браке с популярным музыкантом Сергеем Шнуровым, Мотю и вовсе стали называть иконой стиля и it-girl. Каждое ее появление на публике и фото в соцсетях теперь смакуют фанаты и подписчики ее Instagram.

Провинциальная девочка из села Лосево Воронежской области,переехав в Москву, превратилась из Елены Мозговой в богемную красотку Матильду. А приобретя питерский лоск в браке с популярным музыкантом Сергеем Шнуровым, "Мотю" и вовсе стали называть иконой стиля и it-girl. Каждое ее появление на публике и фото в соцсетях теперь смакуют фанаты и подписчики ее Instagram.Каждое ее появление на публике и фото в соцсетях теперь смакуют фанаты и подписчики ее Instagram.На днях Матильда опубликовала селфи в дерзком черном наряде, который экс-супруга Шнура дополнила массивными аксессуарами. Она позировала перед зеркалом в простой черной майке, спустив с плеч объемный черный жакет с крупной золотой фурнитурой в ретро-стиле. Образ прекрасно дополнил классический голливудский макияж (стрелки и яркая помада), а также золотое колье в виде тяжелой цепи, которое придавало стройной фигуре особую хрупкость.3 Июн 2020 в 1:59 PDT"Вы безупречная и обворожительная! 😍", "Всегда особенная 💙", "Удивительно! Вам идет быть самой разной!! Вы прекрасны", "Матильда Вы нереальная", "Невозможно не влюбиться", "Матильда вы эксклюзив", – принялись рассыпаться в комплиментах подписчики Шнуровой.Поклонники также отметили новую прическу светской львицы. "Волосы шикарно выглядят, лучше любой рекламы шампуня👍", "Скажите пожалуйста, где вы стрижетесь???", – безуспешно пытались узнать фанаты Матильды.Надо признать, что ретро-стиль действительно очень идет Матильде. Она с удовольствием носит легкие платья-миди в мелкий цветочек, выбирает яркие береты, экспериментирует с прическами и макияжем начала прошлого века. А свою хрупкость девушка любит подчеркивать крупными украшениями.