Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, где произошел разлив нефти, от дачи показаний отказался. Его задержали по возбужденному делу, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, где произошел разлив нефти, от дачи показаний отказался. Его задержали по возбужденному делу, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Цистерна "Норильско-Таймырской энергетической компании" разгерметизировалась из-за просадки бетонной площадки, на которой она стояла. Из разрушенной цистерны вылилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали на грунт и в воду.На территории Надеждинского металлургического завода компании "Норильский никель" сгорел проезжавший по дороге легковой автомобиль. Уголовные дела были возбуждено по статьям 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 Уголовного кодекса России ("Загрязнение вод"). Все три дела объединены в одно производство. Все материалы переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.Назначен ряд экспертиз. Среди них строительно-техническая, экологическая и другие, по результатам которых будут установлены сумма ущерба и причины происшествия.Следственный комитет уже выясняет, почему о разливе дизтоплива 29 мая в МЧС стало известно только 31 мая.По ситуации в Норильске президент России Владимир Путин провел видеосовещание с руководством Красноярского края, а также руководством МЧС, Минэнерго, руководителями предприятия.