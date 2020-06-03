Новым главным тренером футбольного клуба премьер-лиги Краснодар вместо Сергея Матвеева может стать Игорь Захаряк. Как уже сообщали Вести.Ru, у Мурада Мусаева, который де-факто тренирует быков, нет лицензии Pro, поэтому он не может занимать должность главного тренера.

Новым главным тренером футбольного клуба премьер-лиги "Краснодар" вместо Сергея Матвеева может стать Игорь Захаряк. Как уже сообщали 33Live.RuRu, у Мурада Мусаева, который де-факто тренирует "быков", нет лицензии Pro, поэтому он не может занимать должность главного тренера.Матвеев был заявлен в качестве главного тренера "Краснодара" перед сезоном-2019-2020, но теперь, похоже, руководители "Краснодара" по каким-то причинам решили его заменить, сообщает Спортбокс.Ru. Захаряк в минувшем сезоне возглавлял саратовский "Сокол", который финишировал на 3-м месте в группе "Центр" Профессиональной футбольной лиги. Ранее 56-летний специалист работал в "Краснодаре-2000".Впрочем, информацию, что Захаряк покидает "Сокол", в Саратове пока не подтвердили, и не опровергли: "Позвоните мне через сутки, я вам дам точную информацию", — заявил генеральный директор "Сокола" Алексей Потапов.