Дожди, накрывшие область в последние дни, принесли разрушительные последствия. В Малоярославецком районе под водой скрылся мост. Из-за этого три деревни отрезало от большой земли. Если дожди не прекратятся, то их количество будет увеличиваться.

Дожди, накрывшие область в последние дни, принесли разрушительные последствия. В Малоярославецком районе под водой скрылся мост. Из-за этого три деревни отрезало от большой земли. Если дожди не прекратятся, то их количество будет увеличиваться.В настоящее время, передает ГТРК "Калуга", спасательные службы организовали переправу по воде. Фёдор Усов, сотрудник МЧС поделился: "Уже 25 ходок сегодня сделали. Кому в школу, кому на работу, кому в больницу необходимо. А кто-то просто продукты везет старикам".Глава администрации деревни Шумятино Валентина Коваленко считает: "Мост давно требует ремонта. Здесь всегда у нас подтопление, так как он находится в низине. И если появится новая переправа, проблема будет снята".Теперь отрезанные от мира населенные пункты с нетерпением ждут окончание дождей. Ведь помимо 150-ти местных, есть дачники из райцентра и Москвы. Всем им нужна крепкая сухая переправа.