Следственный комитет завершил расследование дела в отношении полицейского Алексея Смирнова, устроившего стрельбу на станции московского метро Рязанский проспект. Об этом сообщил его адвокат Смирнова Михаил Корчагин.

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении полицейского Алексея Смирнова, устроившего стрельбу на станции московского метро "Рязанский проспект". Об этом сообщил его адвокат Смирнова Михаил Корчагин."Сегодня следователь Главного следственного управления СК РФ по Москве уведомил бывшего прапорщика полиции Смирнова об окончании следственных действий по его уголовному делу", – цитирует адвоката ТАСС.Защитник экс-полицейского выразил надежду, что в ближайшее время ему предоставят возможность ознакомиться со всеми материалами дела. Корчагин заявил о необходимости приобщить к уголовному дело заключение специалиста, в котором говорится о "неполноте выводов проведенной психолого-психиатрической экспертизы" подзащитного."Как и ранее мы заявляли, дело, уже можно констатировать, велось по принципу обвинительного уклона, без какого-либо реального анализа действий сотрудников УСБ на Московском метрополитене", – добавил адвокат.Защита Смирнова полагает, что решение о завершении расследования преждевременно. Адвокаты указывают, что до сих пор не было очной ставки с основным свидетелем по делу.Инцидент в метро с участием Смирнова произошел в сентябре 2019 года. Полицейский расстрелял своих коллег после того, как его заподозрили в получении взятки. 20 сентября суд арестовал уволенного со службы полицейского. Прокурор Москвы Денис Попов взял его дело на особый контроль.