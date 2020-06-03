В канадский Монреаль, находящийся на удалении от моря, по реке приплыл горбатый кит. Животное заметили в старом порту города и сняли на видео. Ролик появился на YouTube 30 мая.

В канадский Монреаль, находящийся на удалении от моря, по реке приплыл горбатый кит. Животное заметили в старом порту города и сняли на видео. Ролик появился на YouTube 30 мая.Ранее кита видели проплывающим по реке Святого Лаврентия под Квебекским мостом, передает CBC."Это довольно необычная ситуация, – сказал журналистам координатор квебекской службы помощи морским млекопитающим Робер Мишод. – Горбатого кита мы видим здесь впервые. В 2012 году в старом порту видели белугу, несколько лет назад видели малого полосатика. Чаще всего в Монреаль отваживаются заплывать морские котики".Дав себя сфотографировать и снять на видео, кит медленно двинулся на запад. Зачем он приплыл в город, можно только догадываться. Эксперты полагают, что он мог погнаться за рыбой и заблудиться. Но, возможно, животное решило исследовать новую территорию – среди морских млекопитающих склонность к бродяжничеству встречается так же, как и среди сухопутных.Вероятнее всего, кит явился из вод вблизи поселка Тадусак. Это известное туристическое место, куда приезжают, чтобы понаблюдать за китами и тюленями.Как отметил Робер Мишод, кит вполне может жить и в пресной воде, но не найдет там привычной пищи. Кроме того, из-за активного речного судоходства животное может испытать стресс. Поэтому к киту под угрозой штрафа запрещено приближаться менее чем на 100 метров.В конце мая житель Австралии спас запутавшегося в сетях детеныша горбатого кита. Теперь мужчине грозит штраф за порчу государственного имущества. Чтобы спасти кита, мужчине пришлось разрезать сети.