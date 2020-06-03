Обильные дожди привели к подтоплению дач не только в Нахабине, но и в Химках. Набравшаяся сил река Сходня залила водой не только мосты и тротуары, но и захватила несколько десятков дачных участков. Их владельцам пришлось пересесть с машин на лодки.

Обильные дожди привели к подтоплению дач не только в Нахабине, но и в Химках. Набравшаяся сил река Сходня залила водой не только мосты и тротуары, но и "захватила" несколько десятков дачных участков. Их владельцам пришлось пересесть с машин на лодки."Наши люди в булочную на такси не ездят! Поэтому я не человек!" — в шутки подписал свой ролик Петр Сивак.На кадрах видно несколько приусадебных участков, превратившихся в огромный водоем. Сами жители сравнивают свои улочки с каналами Венеции.Судя по прогнозам синоптиков, сушить весла местным гондольерам еще рано — синоптики обещают тропический ливень, который в среду обрушится на столицу и Подмосковье.