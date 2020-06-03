Золотой парашют – это премия, которая выплачивается сотруднику компании, как правило, занимающему руководящий пост, в случае его увольнения или ухода по собственному желанию. Эта выплата позволяет бывшим руководителям компании уйти со своей должности с хорошими деньгами на счету, даже если их уход был связан со скандалом или неким образом повредил их репутации. Ниже мы расскажем о самых крупных выплатах, которые получили руководители компаний после ухода.

Золотой парашют – это премия, которая выплачивается сотруднику компании, как правило, занимающему руководящий пост, в случае его увольнения или ухода по собственному желанию.Эта выплата позволяет бывшим руководителям компании уйти со своей должности с хорошими деньгами на счету, даже если их уход был связан со скандалом или неким образом повредил их репутации.Ниже мы расскажем о самых крупных выплатах, которые получили руководители компаний после ухода.10. Рекс Тиллерсон — $182 миллионаВ 2001 году стал старшим вице-президентом ExxonMobil, в 2004 году вошел в совет директоров корпорации, с 1 января 2006 года — председатель совета директоров и CEO ExxonMobil.Под руководством Тиллерсона ExxonMobil получила в 2014 году чистую прибыль в объеме $34 миллиардов и уплатила $80 миллиардов в качестве налогов.Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира. 13 декабря 2016 года кандидатура Рекса Тиллерсона выдвинута Дональдом Трампом на пост государственного секретаря США.После ухода их ExxonMobil Тиллерсон получил $182 миллиона.9. Том Райан – $185 миллионовТом Райан работал в CVS, крупнейшей сети аптек в США, в течение 13 лет, до того как компания объявила о слиянии с Caremark в 2006 году. Федеральная комиссия по торговле начала расследование относительно того, применяла ли CVS неконкурентные деловые практики.Оказалось, что CVS использовала мошеннические практики при ценообразовании, а Том Райан был вынужден уйти, получив немалую сумму денег.8. Хэнк Маккиннел — $188,3 миллионаХэнк Маккиннел работал CEO в Pfizer в течение пяти лет. Пока Маккиннел был у руля компании, корпорация понесла убытки в размере почти $140 миллиардов.После его ухода у акционеров были сомнения относительно того, стоит ли платить ему компенсацию в размере более $188 миллионов, включая пенсию в $83 миллиона.7. Луи Герстнер – $189 миллионовЛуи Герстнер получил одну из самых больших компенсаций в истории IBM. Он ушел из компании после девяти лет работы. Помимо этого в его контракте также оговаривалось и то, что он получает ряд других бонусов, включая страхование жилья, помощь в области финансового планирования и другие, в течение 20 лет после ухода из компании.6. Джон Канас – $214,3 миллионаДжон Канас работал в нью-йоркском банке North Fork Bank в течение 29 лет, поэтому неудивительно, что он получил щедрое вознаграждение, после того как банк объявил о слиянии с Capital One в 2006 году. Тем не менее пенсия Канаса составила всего $1 миллион, в то время как остальная часть компенсации, более $214 миллионов, состояла из прибыли по акциям.5. Боб Нарделли – $223,3 миллионаЭто было одно из самых жестких увольнений, когда глава Home Depot Боб Нарделли был вынужден уйти со своей должности по решению акционеров, проработав в компании всего шесть лет. Конфликт случился из-за того, что Нарделли не смог прийти к соглашению с акционерами по поводу своего годового жалованья, поэтому они и указали ему на дверь. Тем не менее Нарделли получил очень неплохую компенсацию.4. Эдвард Уитакр – $230 миллионовТелекоммуникационный гигант AT&T выплачивает большие компенсации, но самая большая компенсационная выплата досталась Эду Уитакру. Он работал в компании в течение 17 лет и ушел из нее, имея на счету более $230 миллионов, включая пенсию в размере $160 миллионов. Помимо этого ему были предоставлены другие бонусы, в том числе право пользоваться самолетом компании, страховки и так далее.3. Билл Макгуайр – $286 миллионовКомпания UnitedHealth претерпела большие изменения в течение последних десятилетий, включая уход главы компании Билла Макгуайра, проработавшего в ней 15 лет. Он ушел, после того как в компании выяснили, что он недолжным образом управлял активами компании, что привело к тому, что компания получила штрафы. Тем не менее Макгуайр после ухода получил значительную сумму денег, включая пенсию, которая составила почти $103 миллиона.2. Ли Реймонд – $320,6 миллионаExxon известна во всем мире по самым разным причинам. Ли Реймонд проработал в компании в течение 12 лет. В то время когда он управлял компанией, ее ежегодный доход вырос с $5 миллиардов до более $25 миллиардов. В качестве вознаграждения за свою работу Реймонд получил более $320 миллионов.1. Джек Уэлч – $417,4 миллионаСамую большую компенсацию получил Джек Уэлч, который проработал в General Electric двадцать лет. Однако его увольнение было связано со скандалом, так как выяснилось, что он неправомерно пользовался бонусами, предоставляемыми компанией, включая пользование элитных апартаментов в Нью-Йорке.Из-за этого компания General Electric была вынуждена обнародовать больше деталей относительно бонусов, которые получает руководство компании.Несмотря на скандал, Уэлч получил компенсацию в размере более $417 миллионов.