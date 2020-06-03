Функция сквозного шифрования, которую в скором времени внедрят в видеочаты Zoom, не будет доступна на бесплатных тарифах

Функция сквозного шифрования, которую в скором времени внедрят в видеочаты Zoom, не будет доступна на бесплатных тарифах. Включить усиленную защиту коммуникаций можно будет только на платных аккаунтах. Такое заявление сделал гендиректор компании Эрик Юань, комментируя финансовые результаты за I-й квартал года.Кроме того, глава Zoom выразил готовность к сотрудничеству со спецслужбами, пояснив это тем, что сервисом могут пользоваться преступники. "Конечно, мы не собираемся открывать эту возможность бесплатным пользователям, - сказал Юань. - Потому что мы также хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom со злым умыслом".В марте СМИ уличили Zoom в обмане. Вопреки утверждениям, которые содержались на официальном сайте и в политике конфиденциальности, оказалось, что видео- и аудиочаты Zoom на самом деле не защищены сквозным шифрованием (E2E), которое гарантирует, чтобы беседу могли видеть только звонящий и принимающий звонок человек - и никто другой, даже сама компания.Как выяснило издание The Intercept, в действительности Zoom применяет менее надежную технологию транзитного шифрования на транспортном уровне (примерно таким же образом защищается HTTPS-канал между браузером и сайтом). Это значит, что у злоумышленника, взломавшего беспроводную сеть Wi-Fi, не получится подслушать разговор, однако сама компания сможет это сделать.Позднее администрация Zoom принесла извинения за неточность, пообещав включить технологию сквозного шифрования в ближайшем будущем.С этой целью компания купила в прошлом месяце нью-йоркский стартап Keybase, располагающий продвинутой E2E-технологией. Это приобретение стало первым за всю историю Zoom, хотя компания была основана 9 лет назад.Сервис для видеоконференций, онлайн-встреч и чата Zoom набрал огромную популярность с переходом пользователей на удаленный формат работы и учебы. Согласно отчету за I-й квартал 2020 года, квартальная выручка компании выросла на 169% по сравнению с тем же периодом 2019-го - до $328,2 миллиона.