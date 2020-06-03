Актер из сериала Ольга признался, что впервые стал отцом. Пополнение
в семье Сергея Романовича произошло два месяца назад.
Актер из сериала "Ольга" признался, что впервые стал отцом. Пополнение
в семье Сергея Романовича произошло два месяца назад.
По словам 27-летней звезды, роль папы его многому научила.
Сергей теперь на многие вещи смотрит по-другому.
Романович понял, что родительство – хорошая школа терпения. Звезда
сериала "Ольга" призналась, что в своих ожиданиях по поводу ребенка сильно ошибалась.
Чтобы яснее отразить свою мысль артист привел в пример успешного
предпринимателя, которому все завидуют. Со стороны кажется, что работать на
себя – одно удовольствие. Между тем
любой бизнесмен скажет, что собственное дело – это круглосуточная головная
боль.
"Но все эти проблемы, бизнесы и прочие дела – рядом не
стояли с пятью килограммами, которые лежат в маленькой черной колясочке", -
поделился Сергей Романович.
3 Июн 2020 в 1:55 PDT
По словам артиста, если проявить безответственность в
бизнесе, можно потерять только деньги. Однако наплевательское отношение к
воспитанию своего чада грозит большими потерями, например, можно лишиться
счастливой старости, в которой о тебе заботятся и любят. Звезда считает, что обязательно надо инвестировать в свою семью то, что хочешь
получить в будущем.