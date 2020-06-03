Актер из сериала Ольга признался, что впервые стал отцом. Пополнение в семье Сергея Романовича произошло два месяца назад.

Актер из сериала "Ольга" признался, что впервые стал отцом. Пополнениев семье Сергея Романовича произошло два месяца назад.По словам 27-летней звезды, роль папы его многому научила.Сергей теперь на многие вещи смотрит по-другому.Романович понял, что родительство – хорошая школа терпения. Звездасериала "Ольга" призналась, что в своих ожиданиях по поводу ребенка сильно ошибалась.Чтобы яснее отразить свою мысль артист привел в пример успешногопредпринимателя, которому все завидуют. Со стороны кажется, что работать насебя – одно удовольствие. Между темлюбой бизнесмен скажет, что собственное дело – это круглосуточная головнаяболь."Но все эти проблемы, бизнесы и прочие дела – рядом нестояли с пятью килограммами, которые лежат в маленькой черной колясочке", -поделился Сергей Романович.3 Июн 2020 в 1:55 PDTПо словам артиста, если проявить безответственность вбизнесе, можно потерять только деньги. Однако наплевательское отношение квоспитанию своего чада грозит большими потерями, например, можно лишитьсясчастливой старости, в которой о тебе заботятся и любят. Звезда считает, что обязательно надо инвестировать в свою семью то, что хочешьполучить в будущем.