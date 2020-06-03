Детские сады и торговые центры откроются в Подмосковье, когда будет устойчивое снижение пандемии коронавируса.

Детские сады и торговые центры откроются в Подмосковье, когда будет устойчивое снижение пандемии коронавируса.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, но она "очень зыбкая". По его словам, коэффициент заболеваемости в данное время балансирует в диапазоне 0,85 — 0,92.Губернатор отметил, что для того, чтобы снизить уровень заболеваемости COVID-19, необходимо и далее соблюдать ограничительные меры, в том числе, социальную дистанцию.Воробьев напомнил, что в парикмахерских должны быть защитные стекла, а клиент или пациент, если он находится в поликлинике, должен быть в маске.Ранее он сообщил, что борьба с COVID-19 обошлась Подмосковью в 40 миллиардов рублей.По состоянию на 3 июня в Московской области отмечен 41 191 случай заражения коронавирусной пневмонией, из них 736 за минувшие сутки. Излечились 9311 человек, скончались 515.