Документ подписан в рамках ПМЭФ-2021.

Владимир Сипягин и гендиректор АО «Полимерсинтез» Иван Баженов подписани инвестсоглашение о создании во Владимирской области научно-исследовательского центра мембранных технологий. На реализацию проекта планируется потратить порядка 3 млрд рублей.Документ подписан в рамках ПМЭФ-2021.«К воплощению идеи в жизнь приступят в I квартале 2022 года. На проектную мощность Центр должен выйти в 1 квартале 2025 года», - уточнили в пресс-службе губернатора.Будет создано около 150 рабочих мест, а входящие в команду НЦМТ производители мембран и научно-образовательные организации позволят Центру разрабатывать новые типы изделий для создания индивидуальных решений сложных технологических проблем.АО «Полимерсинтез» открыто в 1992 году на базе НИИ синтетических смол. Изделия широко применяются в ОПК, ракетостроении, машиностроении, энергетике, строительстве, ЖКХ, пищевой промышленности и медицине.Ранее мы сообщали, что в рамках экономического форума глава региона подписал соглашения о реализации ряда крупных инвестроектов: