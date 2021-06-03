Детский омбудсмен А. Кузнецова сообщила, что в России в 2020 г., по сравнению с 2019 г., в 70 раз увеличилось количество детей, получивших летом травмы. Конечно, в основном дети получают ..

Детский омбудсмен А. Кузнецова сообщила, что в России в 2020 г., по сравнению с 2019 г., в 70 раз увеличилось количество детей, получивших летом травмы.Конечно, в основном дети получают незначительные повреждения, но летом 2020 года 885 детей погибли, и это почти вдвое больше, чем в 2019 г. (529 детей). Эта трагическая статистика была связана с сокращением организованного летнего отдыха, в результате чего дети часто оставались безнадзорными. Понятно, что в этой ситуации сыграла роль и пандемия коронавирусной инфекции, но всегда надо помнить, что одна из главных причин трагедий - недосмотр взрослых.7 главных угроз детской жизни и как их избежать1. Ожоги:- убирайте в недоступные для детей места горячую еду, легковоспламеняющиеся жидкости и предметы, держите детей подальше от открытого огня; учите подростков правилам обращения с вышеперечисленными предметами;- оберегайте детей от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара» (надевайте головной убор, солнцезащитные очки, используйте солнцезащитный крем, не позволяйте долго находиться под солнцем), приучите ребенка пить достаточное количество воды.2. Падение с высоты:- открытые окна и балконы оборудуйте надёжными ограждениями, (противомоскитная сетка - не препятствие для выпадения из окна);- не разрешайте детям «лазить» в опасных местах (лестничные пролёты, крыши, гаражи, стройки и др.), объясняйте опасность экстремальных селфи, «зацеперства», паркура.3. Утопление:- надёжно закрывайте любые крупные ёмкости с водой;- учите детей плавать с раннего возраста, используйте при купании спасательные жилеты, не оставляйте ребенка без присмотра вблизи водоёмов, не позволяйте купаться в запрещённых местах.4. Удушье:- не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками;- не отвлекайте ребенка во время еды -не смешите, не играйте, не давайте отвлекаться на гаджеты и телевизор.5. Отравления:- храните медикаменты, ядовитые вещества, бытовую химию в абсолютно недоступном для детей месте;- не позволяйте детям во время прогулок пробовать неизвестные растения, ягоды и грибы.6. Поражения электрическим током:- закрывайте электрические розетки специальными защитными накладками;- изолируйте дома все электрические провода, не позволяйте дотрагиваться до проводов на улице.7. Травмы на дорогах и железнодорожном транспорте:- обучайте детей правилам дорожного движения;- не позволяйте детям играть возле дорог;- в автомобиле используйте специальные детские кресла и ремни безопасности; не сажайте ребенка на переднее сиденье;- учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде, самокате, роликах; следите за наличием защитной экипировки, в т.ч.используйте светоотражающие нашивки для одежды.Хорошего вам летнего отдыха!Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.