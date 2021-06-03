Как выяснили аналитики, большинство россиян считают, что налоги обязательно нужно платить полностью. При этом опрошенные согласны на увеличение налогов, если это поможет бедным.

81% опрошенных ВЦИОМ россиян отметили, что налоги необходимо платить в обязательном порядке и в полном объеме. И только 15% считают, что по возможности лучше избегать выплаты части налогов.Более половины (54%) согласны платить высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку бедным слоям населения.Кроме того, 45% предпочли бы платить больше налогов, но быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. А 33% хотели бы платить меньше налогов, даже понимая, что при этом качество и доступность госуслуг могут снизиться.28% отметили, что налоги должны быть как можно ниже, чтобы каждый человек мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами.Большинство россиян (83%) являются сторонниками прогрессивной шкалы налогообложения: по их мнению, чем богаче человек, тем больший процент доходов он должен отдавать государству в виде налогов. 13% высказали мнение, что все должны платить одинаковый процент налогов от дохода, вне зависимости от того, сколько человек зарабатывает.