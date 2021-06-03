ФосАгро, российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и «Деметра-Холдинг», вертикально интегрированный зерновой ..

ФосАгро, российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и «Деметра-Холдинг», вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга (принадлежит ВТБ на 50,001%), в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерении совместно использовать и участвовать в развитии новых сервисов для агропромышленного комплекса.Компании договорились поддержать запуск новых цифровых проектов в области аграрных цифровых экосистем, которые в перспективе охватят практически все сферы деятельности аграриев и обеспечат потребности сельхозпредприятий в цифровых сервисах на всем жизненном цикле сельскохозяйственной продукции.Ожидается, что ключевой проект начнет функционировать летом 2021 года. Его ядром является электронная торговая платформа, которая в режиме «одного окна» обеспечит как закупки минеральных удобрений, а в будущем семян, средств защиты растений, сельхозтехники и оборудования, так и сбыт урожая, также аграрии смогут получить различные финансовые услуги. Платформа позволит повысить прозрачность зернового рынка и общую эффективность сельскохозяйственного производства, ввести более четкие и простые правила в сельскохозяйственном товарообороте.В рамках соглашения объем оборота минеральных удобрений в течение первого года может составить около 40 тыс. тонн, закупка урожая – более 100 тыс. тонн. В свою очередь, объем финансовых услуг, предоставленных сельхозпроизводителям, может достигнуть более 100 млн руб.Соглашение также предусматривает взаимодействие компаний в области перевозки минеральных удобрений парком вагонов-хопперов железнодорожного холдинга «РТК» (входит в состав «Деметра-Холдинг») и развития новых транспортных сервисов. Это позволит более эффективно планировать загрузку подвижного состава, оптимизировать логистические маршруты и снизить стоимость доставки минеральных удобрений для аграриев.Первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев: «Подписанное соглашение имеет важное значение для российской сельскохозяйственной отрасли. Лучшие отраслевые инструменты в виде инновационных цифровых решений и финансовых продуктов, объединенные в единую удобную платформу, и работа по оптимизации железнодорожных агроперевозок дают возможность отечественным сельхозпроизводителям усовершенствовать свое производство, расширить рынок сбыта и получить новый импульс для развития бизнеса.Подобное партнерство – это пример результативного объединения усилий бизнеса из разных отраслей экономики, которое позволяет нашим аграриям стать более конкурентоспособными на глобальных рынках, увеличить экспорт сельхозпродукции, а в перспективе и повысить эффективность работы всего российского АПК».Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев: «Обеспечение продовольственной безопасности России, равно как и задача реализации экспортного потенциала российского АПК, требует трансформации сектора в высокотехнологичный сектор экономики. Поддержка такого рода проектов даёт нам возможность эффективно решать эту и другие задачи, создавая цифровой ландшафт для внедрения инновационных разработок в АПК.Мы уверены, что в дальнейшем электронные торговые платформы станут значимыми участником процессов цифровой трансформации российского АПК, формируя уникальный опыт по интеграции хозяйств в современное цифровое пространство. В свою очередь, участие системообразующих участников рынка АПК в развитии цифровых решений будет способствовать повышению производительности и рентабельности российского сельского хозяйства и росту производства в смежных отраслях».