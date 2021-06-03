Актер Павел Деревянко высказался о попытках разместить фото нацистских преступников в Бессмертном полку. Он выразил надежду на наказание виновных и призвал любить и ценить историю России.

Актер Павел Деревянко высказался о попытках разместить фото нацистских преступников в "Бессмертном полку". Он выразил надежду на наказание виновных и призвал любить и ценить историю России.Двое жителей Оренбургской и Томской областей признали свою вину в попытке записать Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса в ряды "Бессмертного полка". Они раскаялись в содеянном.Произошедшим возмутился актер Павел Деревянко. "Портреты этих монстров, которые уничтожили миллионы людей, висят в одном ряду с фотографиями наших дедов, которые защищали нашу родину и воевали против фашистских захватчиков", – сказал артист.Он выразил надежду, что виновные в размещении фотографий нацистов будут наказаны. "Насколько нужно не иметь принципов, мозгов, чтобы так поступить", – сокрушается актер.Деревянко призвал молодежь жить в соответствии с общечеловеческими принципами. "Давайте будем любить, ценить нашу историю и не позволять всяким нехорошим людям глумиться над ней". – обратился актер к своим подписчикам в Instagram.Напомним, что Следственный комитет возбудил в отношении двух россиян и нескольких граждан Украины уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.