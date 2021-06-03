Напомним, что сейчас в городе оружейников около 30% школьников учатся во вторую смену.

В Коврове начали строить новую школу на 1100 мест. Объект должны сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.На месте стройки состоялось выездное совещание с участием чиновников из Белого дома, местных властей и подрядчика. Собравшиеся обсуждали соблюдение графика проведения работ.«Учреждение возводится по типовому проекту. Стоимость работ - 585 млн рублей», - пояснили в обладминистрации.Сейчас на объекте ведётся монтаж ограждений, место застройки готово для рытья котлована, проводится планировка и расчистка территории.«До конца 2025 года в Коврове планируется построить ещё три новые школы. В будущем году будет введено учебное заведение на 1100 мест в микрорайоне «Славный», в 2025 году должны открыться ещё два учебных заведения - на 1500 мест в микрорайоне «Салтаниха» и на 1100 мест в «Текстильщиках». Ведётся реконструкция второго здания гимназии №1 на 528 мест. Планируется, что оно откроется к 1 сентября», - заявила глава города Ковров Елена Фомина.Напомним, что сейчас в Коврове около 30% школьников учатся во вторую смену. В районе улицы Строителей, где возводится новое учреждение, сразу три двухсменные школы: №№ 9, 21 и 23.