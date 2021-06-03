03.06.2021

2021-06-03 21:10:04

Экологический десант высадился на берегах владимирских озер

Каждый год берега рек и озёр Владимира покрываются слоем мусора, который оставляют после себя отдыхающие. А добровольцам приходится за ними убирать. С героями, которые не носят плащей, зато носят перчатки и мешки, познакомился Дмитрий Горкин.



Горы пластика, стекло, строительный мусор, автомобильная химия. Такой набор обычно встречается на мусорных свалках. И никак не ожидаешь увидеть его в лесу. Говорят участники международной акции "Чистые берега Евразии", приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды.



Галина Есякова, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы:



- Сюда ехали, видели - целая свалка, естественно, при въезде на эти объекты. О чём это говорит, что это ответственность конкретного человека, который сюда привёз. И поэтому если мы будем совершенно по-другому относиться к этому, то тогда у нас будут восстанавливаться природные ресурсы. Если мы в начале 20-го века из водных объектов брали воду на питьевые цели, то сегодня, я хочу сказать, более 80 процентов водных ресурсов загрязнены.



Экологический десант из студентов, членов общества охраны природы и сотрудников департамента природопользования высадился на берегах двух озёр в черте Владимира - Бедины и Сковородино. Среди добровольцев и Сергей Попов, руководитель регионального центра "Волонтёры культуры". Движение хоть и молодое, но очень активное. Несколько лет они занимаются творческими и социокультурными проектами, помогают в восстановлении объектов культурного наследия. Когда узнали, что нужны добровольцы - согласились не раздумывая.



Сергей Попов, руководитель регионального центра "Волонтёры культуры":



- В преддверии Всероссийского дня заботы об окружающей среде мы вот с ребятами решили тоже присоединиться к этой акции. Считаю это мероприятие очень важным делом. Потому что мы бережем природу этим и своим примером показываем культурное отношение к ней.



Берега памятников природы регионального значения можно смело переименовывать в памятники свинского отношения к окружающей среде. Несколько забитых до верху контейнеров - и это только с одного берега.



Татьяна Клименко, директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области:



- Это излюбленное место отдыха граждан города Владимира, поэтому у меня будет такой призыв: Если вы приезжаете отдыхать, пожалуйста, убирайте за собой и учите этой уборке своих детей, своих внуков. Потому что у нас нет диких дворников, которые бегают по лесам и озёрам и убирают за тем, кто оставляет вот такой ужас, который мы видели на берегах этих двух озёр.



Кстати, предыдущий год из-за ковидных ограничений дал небольшую передышку как природе, так и волонтёрам, рассказывают участники акции. Мусора было заметно меньше.







Дмитрий Горкин, Александр Голубев. "Вести-Владимир".