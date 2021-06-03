Руководство США может инициировать обострение ситуации в Донбассе после переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Руководство США может инициировать обострение ситуации в Донбассе после переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.Встреча глав России и Соединённых Штатов может побудить Вашингтон начать работу по обострению конфликта между официальным Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками. Такое мнение озвучил российский журналист Андрей Сидорчик. По его словам, на присутствие такой возможности указывает "странное" отношение украинских властей к представителям США: президент Украины принимает рядовых американских парламентариев и "докладывает" им о ситуации в Донбассе.Журналист напомнил, что за последние годы за каждой подобной "безрезультатной" встречей следовало обострение в зоне боевых действий. Поэтому вполне предсказуемо, что на фоне переговоров Путина и Байдена Киев ждет от Вашингтона новых поставок оружия. Ухудшение ситуации вокруг ДНР и ЛНР американская сторона всегда использует как способ давления на Кремль.При этом Сидорчик уверен: рано или поздно война закончится, и "никакие США" не помогут Украине предотвратить это."Не нужно думать, что терпение Донбасса никогда не закончится", — предостерег журналист.По его словам, боевые действия должны когда-нибудь закончиться, даже если Киев не захочет достигнуть этого мирным путем. Поэтому, конечно, это, среди прочего, может стать темой предстоящих переговоров Путина и Байдена. Если украинская сторона не пожелает решать этот вопрос "по-мирному", его "закроют другим способом". И, в таком случае", никто из западных партнёров Киева ему не поможет.