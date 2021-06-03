Благодаря предварительному голосованию Единая Россия получила харизматичных кандидатов и задала повестку думской кампании, считают политологи.

Благодаря предварительному голосованию "Единая Россия" получила харизматичных кандидатов и задала повестку думской кампании, считают политологи.Предварительное голосование позволило единороссам оказаться в центре повестки и создать главе государства повод подключиться к кампании, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, праймериз стали тест-драйвом кандидатов перед началом думской кампании.На предварительном голосовании задана повестка предстоящего избирательного цикла, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский. Другим партиям придется или искать себя в этой повестке, или добавлять что-то свое, полагает аналитик.Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев уверен: за счет полученного в ходе праймериз преимущества "Единая Россия" будет доминировать в предстоящей избирательной кампании. По его мнению, благодаря процедуре удалось выявить будущих политиков – неравнодушных и способных к коммуникации с людьми."Внутрипартийная конкуренция выявляет лучших, наиболее эффективных», — подчеркнул аналитик.Предварительное голосование "ЕР" проходило с 24 по 30 мая во всех регионах. Кандидатами на участие в думских выборах зарегистрировались около шести тысяч человек. Явка составила 12 миллионов человек.Президент Владимир Путин на встрече с руководством "ЕР" 2 июня отметил серьезное обновление партийного списка кандидатов. Единороссы подтверждают, что не боятся внутренней конкуренции, сказал глава государства.