Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил акцию «На дачу - без долгов». Информационная кампания продлится до 15 сентября текущего года. Как сообщают в пресс-службе компании, перед ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил акцию «На дачу - без долгов». Информационная кампания продлится до 15 сентября текущего года.Как сообщают в пресс-службе компании, перед отъездом на дачу АО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает жителям погасить долги за электричество, отопление и горячую воду.Это позволит не портить себе отдых и обезопаситься от потенциального ареста имущества. Абоненту достаточно обратиться для уточнения информации об отсутствии задолженности и непогашенных судебных издержек в офисы обслуживания, либо по телефонам телефона контакт-центра: 8 (4922) 77-94-32, 8 (800) 100-75-30.«Проверить себя можно в списке должников на ФССП, а также на портале на сайте судебного участка по месту жительства или нахождения имущества», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.