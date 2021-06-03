В вестибюле станции метро «Пушкинская» молодой человек использовал бесконтактный антисептик для рук не по назначению, обработав в нем ноги...

Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене привлечен к административной ответственности 23-летний приезжий, воспользовавшийся санитайзером для рук не по назначению.В сети Интернет сотрудниками полиции столичного метрополитена был выявлен видеоролик, на котором неизвестный в вестибюле станции метро «Пушкинская» использовал бесконтактный антисептик для рук не по назначению, обработав в нем ноги.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене установили личность правонарушителя. Им оказался 23-летний уроженец другого региона. Молодой человек по имеющимся приметам задержан полицейскими на станции метро «Проспект Вернадского» и доставлен в отдел полиции для разбирательства.В отношении него 5 отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».Пресс-служба УВД на ММ(495)628-31-18