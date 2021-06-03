В тревожном ведомстве рассказали, возможно, о ключевой детали в уголовном деле по сгоревшему Владимирскому театру драмы. Как рассказали в МЧС, электромонтер, которого обвинили в пожаре, для

В тревожном ведомстве рассказали, возможно, о ключевой детали в уголовном деле по сгоревшему Владимирскому театру драмы. Как рассказали в МЧС, электромонтер, которого обвинили в пожаре, для сварки проводов использовал аппарат кустарного производства. Такая техника, заявляют спасатели, является источником повышенной опасности. Александр Гущенков, зам. начальника управления по надзору и профилактике ГУ МЧС области Согласно материалам дела,