Сейчас фирма базируется в микрорайоне Мостострой и принадлежит гражданину Армении Вруйру Какояну.

За долги мэрия Владимира подала в суд иск о признании ООО «Оф-ЛИ» банкротом. Заседание по делу назначено на 10 июня. Документы о разбиретельстве«ОООшка» задолжала горадминистрации 1,5 млн рублей за использование муниципального имущества.Компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в июле 2012 года. Сейчас фирма базируется в микрорайоне Мостострой и принадлежит гражданину Армении Вруйру Какояну, который по совместительству является гендиректором организации.Добавим, что в мае 2019 года чиновники отсудили у «Оф-ЛИ» 1,2 млн рублей и 238 тысяч пени за просроченную аренду исторического здания на Студеной.