Автомобиль вспыхнул в Коврове около часа ночи 3 июня. ЧП произошло на улице Федорова. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Огнеборцы потушили возгорание на 1 квадратном метре.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-06-2021-nochyu-v-kovrove-sgorel-avtomobil.html" target="_blank">Ночью в Коврове сгорел автомобиль</a> - Автомобиль вспыхнул в Коврове около часа ночи 3 июня. ЧП произошло на улице Федорова. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Огнеборцы потушили возгорание на 1 квадратном метре.
[url=https://33live.ru/novosti/03-06-2021-nochyu-v-kovrove-sgorel-avtomobil.html]Ночью в Коврове сгорел автомобиль[/url] - Автомобиль вспыхнул в Коврове около часа ночи 3 июня. ЧП произошло на улице Федорова. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Огнеборцы потушили возгорание на 1 квадратном метре.