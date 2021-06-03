Автомобиль вспыхнул в Коврове около часа ночи 3 июня. ЧП произошло на улице Федорова. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Огнеборцы потушили возгорание на 1 квадратном метре.

Автомобиль вспыхнул в Коврове около часа ночи 3 июня. ЧП произошло на улице Федорова. Из моторного отсека автомобиля вырывалось пламя. Огнеборцы потушили возгорание на 1 квадратном метре. Никто не пострадал. Тушили автомобиль 9 человек. О причинах возгорания не сообщается.