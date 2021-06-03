Депутаты приняли закон о бесплатном подключении газа к участкам. 1 июня Госдума приняла законопроект с поправками партии «Единая Россия» о бесплатной газификации земельных участков ..

Депутаты приняли закон о бесплатном подключении газа к участкам.1 июня Госдума приняла законопроект с поправками партии «Единая Россия» о бесплатной газификации земельных участков граждан.Ранее инициативу партии президент России Владимир Путин поддержал в послании к Федеральному собранию.Бесплатное подключение к газу планируется завершить до 2023 года.Процедура подключения к газу упростится. Оператор газоснабжения будет оказывать поддержку гражданам по вопросам оформления документов по принципу одного окна. Договоры можно будет заключать в частности через МФЦ и через портал Госуслуги. Это в два раза уменьшит период ожидания.Вопрос газификации – один из приоритетных в деятельности администрации Костромской области и губернатора Сергея Ситникова.В настоящее время в Костромской области утверждена и исполняется региональная программа газификации на период 2019-2023 гг.Возобновлено строительство газопровода Галич-Мантурово-Шарья. Это позволит газифицировать 14 районов области. Общая протяженность ветки, по которой природное топливо придет в десятки тысяч домов и на предприятия – 180 км.- Отмечу, что эта тема сверхактуальна для жителей Костромской области. В регионе активно продолжается газификация населенных пунктов. Парфеньево газифицировано в 2020 году – и многие сегодня занимаются вопросами подведения трубы к дому. В Нею и Мантурово газ придет в этом году, следом - в Шарью. Мы уже ведем активную работу с жителями по условиям подключения. В регионе есть свои меры поддержки по подключению к газу: например, компенсация части затрат для пожилых граждан. Теперь появились и новые федеральные меры поддержки. Все решения приняты, сейчас важно отработать вопросы с жителями, - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Алексей Ситников.