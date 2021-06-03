Уголовное дело по пожару в областном драмтеатре передано в суд. Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который проводил электромонтажные

Уголовное дело по пожару в областном драмтеатре передано в суд. Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который проводил электромонтажные работы в здании Владимирского академического театра драмы. Электромонтера обвиняют по 168 статье УК РФ – уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. В ходе расследования регионального МЧС было установлено, что 29 июня 2020