03.06.2021

2021-06-03 22:05:04

Передвижные центры здоровья работают в регионе более 5 лет

Одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня является сбережение здоровья.



Проект «Передвижные центры здоровья» депутата Госдумы Григория Аникеева предоставляет жителям Владимирской области качественные и своевременные медицинские услуги рядом с домом. Более 225 000 наших земляков уже прошли бесплатные обследования в медицинских комплексах.



Передвижные центры здоровья работают в регионе более 5 лет. График выездов формируется по обращениям жителей. В том числе и по коллективным заявкам от педагогов, профсоюзных объединений и сотрудников предприятий. Недавно медицинские комплексы посетили Владимирский тепличный комбинат.



Марьина Светлана, главный специалист службы правовых и кадровых вопросов АО «Владимирский тепличный комбинат»:



- Это мероприятие для нас очень важное, очень нужное. Восприняли мы его с большим энтузиазмом, очень много было желающих. Люди очень благодарны, потому что приехали на предприятие и не нужно никуда идти. Обследование бесплатное. Проект «Передвижные центры здоровья» очень важен и нужен для всех жителей Владимирской области. Мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за этот проект.



Михайлова Наталья, старший продавец торгового комплекса АО «Владимирский тепличный комбинат»:



- Я посетила всех специалистов: эндокринолога, УЗИ щитовидки, УЗИ брюшной полости. То, что я хотела. Я давно не была и вот такая возможность получилась и я решила, как говорится, воспользоваться такой возможностью, сходить, провериться. Все хорошо, обслуживание хорошее, вежливое.



Задача медицинских комплексов - оказать своевременные и доступные медицинские услуги. Очень важно вовремя попасть на прием ко врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.



Григорий Аникеев, депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок»:



«Мы видим задачу, чтобы эта работа шла целенаправленно, чтобы люди знали: да, этот проект идет, к нам приедут, будут обследования, нам помогут, о нас позаботятся. И это ключевой вопрос. Мы работаем и будем работать на благо моих земляков.



Все подробности о выездах вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.