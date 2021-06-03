Благодаря реализации проекта руководство предприятия намерено создать 100 рабочих мест.

Владимир Сипягин и представитель компании «ТехноПласт» Андроник Аванесов подписали соглашение о реализации крупного инвестпроекта в Вязниковском районе. Объём вложений составит около миллиарда рублей. Документ подписан в рамках«В 2021 году уже запущена новая линия по выпуску ПЭТ-флекса, что позволит увеличить выпуск продукции до 12 тысяч тонн в год и перерабатывать порядка 18 тысяч тонн бутылок», - сообщили в обладминистрации.В июне 2022 года начнётся производство синтетического штапельного волокна. Прогнозируемые объёмы выпуска - 24 тысячи тонн продукции ежегодно. Для роста производства нетканых полотен на 30% планируется заключение контракта на приобретение четвёртой иглопробивной линии мощностью до 450 тонн продукции в месяц. Для реализации планов предприятие уже закупило оборудования на 760 млн рублей.В рамках реконструкции «ТехноПласт» построит новые цеха, ангары, энергокомплексы, отремонтирует имеющиеся помещения, обустроит территорию завода, заасфальтирует дороги на прилегающих участках.Вложения в инфраструктуру оцениваются в 233 млн рублей. Благодаря реализации проекта будет создано 100 рабочих мест.