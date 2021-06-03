В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 630 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров...

«Сотрудниками ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в незаконном обороте запрещенных веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 26-летний житель Москвы в квартире, расположенной в доме на Коровинском шоссе, организовал нарколабораторию для изготовления и фасовки запрещенных веществ с целью последующего сбыта бесконтактным способом на территории Северного административного округа Москвы. В ходе обыска жилища сотрудниками полиции обнаружено и изъято, согласно результатам исследования, психотропное вещество – амфетамин, массой свыше 55 граммов, наркотическое средство – МДМА, массой 2,42 грамма, а также почти 500 граммов прекурсора. Также обнаружены многочисленные жидкости, емкости, растворители, мерные весы и другие приспособления, используемые в процессе изготовления запрещенных средств и веществ.В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома и в гараже на Коровинском шоссе были задержаны двое жителей столицы в возрасте 27 и 35 лет, подозреваемые в покушении на сбыт запрещенных веществ. При личном досмотре у 27-летнего мужчины обнаружено и изъято три полимерных свертка с неизвестным веществом. Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой более 55 граммов.При осмотре гаражного помещения обнаружено и изъято 10 полимерных свертков с аналогичным веществом, в двух из которых, согласно исследованию, содержится психотропное вещество – амфетамин, массой свыше 22 граммов.В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 630 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.В отношении организатора нарколаборатории СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ, частью 4 статьи 228.1 УК РФ и частью 2 статьи 228.3 УК РФ.В отношении остальных задержанных СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29