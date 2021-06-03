Чиновники, как установили прокуроры, к жилищной проблеме сироты оказались равнодушны. Надзорному органу пришлось через суд добиться предоставления жилья женщине, которая в детстве

Чиновники, как установили прокуроры, к жилищной проблеме сироты оказались равнодушны. Надзорному органу пришлось через суд добиться предоставления жилья женщине, которая в детстве осталась без родителей. Сирот власти по закону должны обеспечивать благоустроенным жильем. Однако, несмотря на наличие у неё права на предоставление благоустроенного жилья по договору специализированного найма, до настоящего времени она жильём не обеспечена.