Средства появились в результате экономии по торгам.

Сэкономленные на торгах 29,7 млн рублей во Владимирской области направили на устройство освещение в пяти районах. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.«Деньги выделены на освещение улиц в посёлках Центральный Вязниковского района и Новлянка Селивановского района, деревнях Знаменское Киржачского района, Лубенцы, Новая Печуга, Сергеиха и Симаково Камешковского района, Новлянка Селивановского района, Васильевка и Курилово Собинского района», - уточнили в обладминистрации.Также уточнена стоимость освещения в селе Борисовское и посёлке Муромцево.