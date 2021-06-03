«Ростелеком» организовал беспроводную сеть связи на территории многофункционального спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Для этого провайдер установил 212 точек доступа. Теперь

«Ростелеком» организовал беспроводную сеть связи на территории многофункционального спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Для этого провайдер установил 212 точек доступа. Теперь посетителям и участникам мероприятий доступна качественная Wi-Fi-сеть в фойе, VIP-ложах, на трибунах арены ии фуд-корте. Для выхода во Всемирную паутину «Ростелеком» предоставил канал связи с пропускной способностью до 5 Гбит/с. При подключении сервисов