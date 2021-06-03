Планируется создать 400 рабочих мест.

В Киржачском районе будет реализован новый инвестпроект по строительству и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры промышленного технопарка «ИКСЭл». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«В 2021-2025 годах компания планирует выйти на проектную мощность в 2000 климатических изделий в год. Общий объём инвестиций в проект составит 400 млн рублей», - рассказали в Белом доме.«Расширяем линейку оборудования компании «РусКлимат». Сейчас готовится площадкуа для строительства нового корпуса. До конца 2022 года планируется создать 400 рабочих мест», − подчеркнул генеральный директор технопарка «ИКСЭл» Пётр Смирнов, подписывая инвестсоглашение с губернатором Владимиром Сипягиным.Добавим, что региональные власти пообещали бизнесу оказать содействие в обеспечении предприятия необходимой инфраструктурой, а также в решении кадровых вопросов и предоставлении мер господдержки.Справочно:Технопарк «ИКСЭл» занимает свыше 32 гектар земли. Площадь производственных помещений – 91,4 тысяч квадратных метров. Численность работников – более 2000 человек. Объём отгруженных товаров собственного производства резидентов превышает 11 млрд рублей. Общий объём вложений в развитие высокотехнологичного производства уже составил 5 млрд рублей.