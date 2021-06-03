Планируется создать 400 рабочих мест.
В Киржачском районе будет реализован новый инвестпроект по строительству и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры промышленного технопарка «ИКСЭл». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.
«В 2021-2025 годах компания планирует выйти на проектную мощность в 2000 климатических изделий в год. Общий объём инвестиций в проект составит 400 млн рублей», - рассказали в Белом доме.
«Расширяем линейку оборудования компании «РусКлимат». Сейчас готовится площадкуа для строительства нового корпуса. До конца 2022 года планируется создать 400 рабочих мест», − подчеркнул генеральный директор технопарка «ИКСЭл» Пётр Смирнов, подписывая инвестсоглашение с губернатором Владимиром Сипягиным.
Добавим, что региональные власти пообещали бизнесу оказать содействие в обеспечении предприятия необходимой инфраструктурой, а также в решении кадровых вопросов и предоставлении мер господдержки.
Справочно:
Технопарк «ИКСЭл» занимает свыше 32 гектар земли. Площадь производственных помещений – 91,4 тысяч квадратных метров. Численность работников – более 2000 человек. Объём отгруженных товаров собственного производства резидентов превышает 11 млрд рублей. Общий объём вложений в развитие высокотехнологичного производства уже составил 5 млрд рублей.