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<a href="https://33live.ru/novosti/03-06-2021-s-1-iyunya-voditelej-mogut-oshtrafovat-za-neispravnyj-remen-bezopasnosti.html" target="_blank">С 1 июня водителей могут оштрафовать за неисправный ремень безопасности</a> - С июня в России вступают или уже вступили в силу ряд законов и правил. Например, на все лето запретили вывозить из России гречку, а автолюбителей начали штрафовать за неисправный ремень