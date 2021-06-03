Полицейские знакомят ребят с профессией полицейского и напоминают о важности соблюдения правил личной безопасности.

В первые дни летних каникул в рамках мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей полицейские провели комплекс мероприятий с юными жителями Владимирской области.Сотрудники ОМВД России по Александровскому району традиционно навестили воспитанников «Центра помощи семье и детям». Полицейские организовали для ребят настоящий праздник, на котором можно было не только развлечься, но и получить массу интересной информации. Например, о том, чем занимаются некоторые полицейские службы. Также сотрудники ПДН напомнили ребятам и родителям о ключевых правилах личной безопасности.Ребятам представилась возможность посидеть в патрульной машине, поговорить по громкоговорителю, проверить спецсигналы и увидеть, как снимает отпечатки пальцев эксперт-криминалист и погладить служебных собак.Участникам мероприятия полицейские вручили подарки.Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и ОМВД России по Петушинскому району побывали в гостях у ребят из нескольких районных школ, где провели беседы по соблюдению Правил дорожного движения в летний период. Особый акцент был сделан на управлении двухколесным транспортом и применению световозвращающих элементов.Вместе с ребятами и дружинниками полицейские провели акцию на улицах города, в ходе которой вручили памятки и напомнили водителям о соблюдении правил перевозки юных пассажиров.В Кольчугино автоинспекторы организовали викторину по безопасности дорожного движения. Её участниками стали ребята разного возраста. Примечательно, что практически все мальчишки и девчонки безошибочно ответили на вопросы. После викторины стражи порядка и юные помощники оставили у пешеходных переходов специальные послания на асфальте.В маневренности езды на роликах и ловкости управления велосипедом соревновались школьники в Киржаче и Судогде. Оценку давали сотрудники ОГИБДД. Инспекторы помогли ребятам вспомнить ключевые правила ПДД, соблюдение которых поможет избежать опасных ситуаций на дорогах, а также напомнили о пользе защитной экипировки.Профилактические мероприятия на территории региона продолжаются.