Для Елены Владимировны и Василия Давидовича прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации и принесения присяги на гражданство...

Для 90-летней Елены Владимировны и 88-летнего Василия Давидовича прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации и принесения присяги на гражданство.«В Управление по вопросам миграции города Москвы поступили заявления от Бондарук Елены Владимировны и Василия Давидовича о принятии гражданства Российской Федерации. Заявления были рассмотрены и, учитывая преклонный возраст заявителей, Управлением было организовано принесение присяги и выдача паспортов граждан РФ на дому, - отметила старший инспектор по особым поручениям УВМ ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Екатерина Петранина, которая приехала вручить документы и поздравить пенсионеров с долгожданным событием, - Мы очень рады, что они стали гражданами Российской Федерации и теперь смогут воссоединиться со своей семьей».У пенсионеров дети и внуки давно живут и работают в Москве. Долгое время Елена Владимировна и Василий Давидович Бондарук жили вдали от семьи в городе Славута, Хмельницкой области Украины. Там они родились, женились и воспитывали детей. Елена Владимировна более 40 лет проработала в родном городе бухгалтером. Василий Давидович окончил исторический факультет педагогического института, после чего преподавал 37 лет в Славуцкой школе-интернате. Там же учились их дети.Начало Великой Отечественной войны Елена Владимировна застала 10-летней девчонкой. Несколько лет она работала в колхозе, хоть и была совсем маленькой, трудилась наравне со старшими. В 1944-1945 была труженицей тыла. В годы войны осталась с мамой и двумя сестрами.Отец Василия Давидовича в годы войны был разведчиком, добывал данные о движении поездов, так как работал стрелочником на железной дороге. Василий Давидович помогал отцу и носил шифровки в тайники. А в 1944-1945 сам уже стал разведчиком и участвовал в партизанском отряде.«Сегодня мы испытали трепетное волнение и радостное ощущение. Совершилось то, о чем давно мечтали», - сказал глава семьи Василий Давидович. Он отметил, что они с супругой давно хотели быть ближе к детям и внукам.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве