Украинские политики выражают особое беспокойство по поводу Северного потока – 2.

Украинские политики выражают особое беспокойство по поводу "Северного потока – 2".Эксперты из Германии и США обсудили трубопровод "Северный поток – 2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента Джо Байдена.Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Киев должен принимать участие в этих обсуждениях, в противном случае произойдет "катастрофа доверия". Беседуя с немецким изданием Welt, он назвал "Северный поток – 2" опасным проектом. По мнению дипломата, запуск газопровода сильно ударит по украинской экономике и энергетике.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что в настоящий момент помешать строительству газопровода невозможно, поскольку он построен уже на 95%. Президент США Джо Байден же считает санкции против "Северного потока – 2" контрпродуктивными. Об этом также пишет "".Напомним, ранее политический эксперт Алексей Калиниченко президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с российским лидером Владимиром Путиным по газу. Мол, Киеву необходимо перестать ругаться и спорить с Москвой, поскольку это бесперспективно.